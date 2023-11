Ghostrunner 2 è un successo: costi di sviluppo ripagati in 5 giorni

Il lancio di Ghostrunner 2 è solo l'inizio, come visto dalle tante conferme e sorprese sopraggiunte a partire dalle informazioni emerse con i DLC del Season Pass dell'ultimo progetto targato One More Level. Ghostrunner 2 è uscito da poco sul mercato e ha già conseguito importantissimi traguardi, con dei ricavi che ne hanno decretato il successo.

Nel dettaglio, l'action cyberpunk super difficile e spettacolare Ghostrunner 2 ha raggiunto e superato i 6 milioni di ricavi, facendo sì che il budget stanziato per la realizzazione del suddetto sequel sia stato recuperato in soli 5 giorni: i dati in questione, come se di per sé non fossero già abbastanza sbalorditivi per la produzione, risalgono al 31 ottobre 2023. Ciò significa, in poche parole, che Ghostrunner 2 ha tagliato questo importante traguardo in meno di una settimana (cinque giorni, per l'esattezza).

I costi per la produzione di Ghostrunner 2 ammontano a 4,2 milioni di dollari, perciò è stato conseguito un profitto lordo equivalente a ben 1,93 milioni di dollari nell'arco di poco tempo. Non a caso, infatti, parliamo di un gioco che ha riscosso molto successo e le cui opinioni della critica e del pubblico sono molto positive (vedasi i numeri su Steam, con un totale di 2012 recensioni ben sopra le aspettative). Pur non parlando di un progetto la cui portata è stata al pari del suo predecessore, però, è possibile affermare che One More Level e 505 Games hanno fatto centro con Ghostrunner 2. E voi che opinioni avete in merito? Vi ritenete soddisfatti della vostra esperienza videoludica con il sequel di Ghostrunner?