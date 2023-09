Ghostrunner 2: ecco la panoramica sui contenuti del bonus preorder e delle varie edizioni

Poco meno di un mese fa, il noto insider videoludico Billbil-kun aveva rilasciato alcune importanti informazioni sulla data d'uscita ed i contenuti delle varie edizioni di Ghostrunner 2. Dopo alcune settimane, però, il team di sviluppo ed il publisher dell'atteso gioco hanno pubblicato nel dettaglio una panoramica dei diversi bonus.

In particolare, a poche ore di distanza dall'arrivo della nuova demo gratis disponibile da oggi per Ghostrunner 2, è stato pubblicato un post in cui vengono riportati i costi, i contenuti bonus preorder e gli elementi aggiuntivi delle due edizioni del gioco. L'informazione giunge in via ufficiale attraverso le pagine di Steam; qui di seguito vi riportiamo quanto comunicato dall'azienda.

Edizione Standard di Ghostrunner 2

Il preorder di Ghostrunner 2 nella Standard Edition è disponibile a 39,99 euro e conterrà il Traditional Katana Pack, composto da:

Skin Red Eye Dragon per spada e mano

Skin Golden Traditional per spada e mano

Edizione Deluxe di Ghostrunner 2

Disponibile alla cifra di 49,99 euro, invece, l'edizione Deluxe di Ghostrunner 2 conterrà al suo interno:

Skin Golden Traditional per spada e mano

Skin Red Eye Dragon per spada e mano

Skin Ahriman's Katana per spada e mano

Skin Modern Energy per spada e mano

Skin Molten Blade per spada e mano

Skin Ghotic Blue per spada e mano

Skin Hologram per la mano, personalizzata con il proprio username.

Il momento del lancio si avvicina. Pronti a scoprire quanto realizzato da 505 Games e One More Level a partire dal 26 ottobre 2023?