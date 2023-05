Ghostrunner 2 al PlayStation Showcase: il sequel arriva nel 2023

Dalla conferma del futuro arrivo di Ghostrunner 2 sono trascorsi ben due anni, ma finalmente il team di One More Level è pronto a presentare l'atteso sequel.

Decisamente a sorpresa, la software house si è infatti ritagliata uno spazio sul palco del PlayStation Showcase, dove ha trasmesso in anteprima un adrenalinico trailer dedicato a Ghostrunner 2. Nel filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, l'IP si appresta a trasportare ancora una volta i giocatori all'interno dell'immaginario cyberpunk edificato dal primo Ghostrunner.

Rispetto al primo capitolo della saga, Ghostrunner 2 sembra promettere un gameplay ancora più adrenalinico, che ai già apprezzati scontri all'arma bianca alternerà anche sequenze a bordo di una possente due ruote. Presenti all'appello anche poteri e abilità speciali, per una sfida che non esiterà a conservare il livello di difficoltà del primo Ghostrunner.



Come già anticipato da One More Level due anni fa in occasione dell'annuncio di Ghostrunner 2, ricordiamo che l'action troverà spazio solo su next-gen, con esordio su PS5, Xbox Series X|S e PC. Al momento manca una data di lancio precisa, ma il sequel arriverà nel corso del 2023.