Ghostrunner 2: annunciata la data d'uscita e i contenuti delle varie edizioni

Nel corso del pomeriggio è arrivata la dichiarazione ufficiale di 505 Games che annuncia la data d'uscita ufficiale di Ghostrunner 2, che arriverà a breve sugli scaffali in tre diverse edizioni.

Come anticipato qualche minuto fa dall'account Twitter billbil-kun, l'action con visuale in prima persona farà il proprio debutto il prossimo 26 ottobre 2023 e sarà disponibile in tre diverse edizioni: la Standard, la Deluxe e la Brutal.

Ecco di seguito i contenuti di ciascuna delle tre edizioni in vendita:

Edizione Base (prezzo: 39,99 euro, disponibile sia in formato digitale che fisico) - Include il gioco in versione standard e il bonus pre-order, il quale comprende due skin per la katana e due per le mani, facenti parte del Pacchetto Katana Tradizionale

- Include il gioco in versione standard e il bonus pre-order, il quale comprende due skin per la katana e due per le mani, facenti parte del Pacchetto Katana Tradizionale Edizione Deluxe (prezzo: 49,99 euro, disponibile solo in formato digitale) - Oltre al bonus pre-order e al gioco, questa edizione include anche un set composto da quattro skin per le mani, quattro skin per la spada ed un ologramma personalizzato per le mani che mostra il nome del giocatore

- Oltre al bonus pre-order e al gioco, questa edizione include anche un set composto da quattro skin per le mani, quattro skin per la spada ed un ologramma personalizzato per le mani che mostra il nome del giocatore Edizione Brutal (prezzo: 69,99 euro, disponibile solo in formato digitale) - L'edizione più costosa contiene tutto ciò che viene offerto con la Deluxe e, in aggiunta, l'accesso anticipato di 49 ore, il Season Pass, una skin animata per la katana, una skin animata per le mani e una skin per la moto

Il team di sviluppo ha anche confermato che il Season Pass avrà un valore di 19,99 euro ed al suo interno troveremo una modalità di gioco extra e quattro bundle con contenuti aggiuntivi non ben precisati.

In attesa di scoprire se il gioco si mostrerà nuovamente sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 (l'evento organizzato da Geoff Keiglhey che andrà in onda alle ore 20:00 di martedì 22 agosto 2023), vi ricordiamo che gli stessi sviluppatori hanno confermato la presenza di Ghostrunner 2 alla fiera tedesca, dove sarà anche possibile provare una versione demo.