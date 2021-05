Ghostrunner 2 è ufficiale: arriverà solo su PS5, Xbox Series X|S e PC

È arrivato a sorpresa nel corso della serata l'annuncio di Ghostrunner 2, sequel dell'ormai popolare action con visuale in soggettiva che ha raggiunto e superato il traguardo delle 600.000 copie vendute.

Il gioco, in sviluppo presso One More Level, verrà pubblicato da 505 Games, l'azienda italiana che ha proprio di recente acquisito la proprietà intellettuale di Ghostrunner.

Ecco le recenti dichiarazioni di Raffaele Galante di Digital Bros:

"Siamo molto felici del futuro arrivo di Ghostrunner 2. Insieme a One More Level stiamo creando un gioco davvero coinvolgente. Questa nuova collaborazione rafforza il legame di 505 Games con il mercato polacco, una delle realtà di spicco per quanto riguarda lo sviluppo di videogiochi in Europa. Continueremo a tenere d'occhio il mercato polacco per migliorarci continuamente ed ampliare il nostro parco titoli con prodotti in grado di soddisfare i gusti dell'intera community."

Al momento non si hanno informazioni specifiche sul gioco, di cui non sono state diffuse immagini e non è stata resa nota la finestra di lancio. Ad essere state confermate sono invece le piattaforme di riferimento, dal momento che Ghostrunner 2 arriverà esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e sarà quindi un prodotto pensato con in mente le console di nuova generazione Sony e Microsoft.