Ghostrunner 2 è ancora vivo: pubblicati i primi artwork dal sapore cyberpunk

A maggio del 2021 Ghostrunner 2 è stato annunciato ufficialmente, con uscita prevista soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Da allora però, del seguito dell'apprezzato Ghostrunner si sono perse le tracce, con ben pochi aggiornamenti dal publisher 505 Games e dagli sviluppatori di One More Level.

Va detto in ogni caso che, dopo la conferma di Ghostrunner 2, gli autori si sono concentrati sull'espansione Project Hel del primo Ghostrunner, pubblicata a marzo 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. Con i lavori ora completati sul primo gioco, One More Level può concentrarsi i suoi sforzi sul seguito e, finalmente, dare un piccolo assaggio della nuova opera.

Il team di sviluppo pubblica infatti i primi artwork ufficiali del nuovo Ghostrunner, che confermano come gli autori puntino a mantenere intatte le evocative atmosfere cyberpunk del predecessore. Chiaramente si tratta soltanto di concept art e nulla dunque del gioco vero e proprio, ancora avvolto nel mistero, tuttavia queste prime immagini sono un segnale di come lo sviluppo stia andando avanti, nella speranza di ricevere quanto prima aggiornamenti ancora più concreti sui contenuti ed il gameplay dell'avventura.

Ricordiamo infine che, oltre a One More Level, anche 3D Realms e Slipgate Ironworks stanno dando il loro contributo per la realizzazione del gioco, la cui data d'uscita per il momento appare però ancora piuttosto distante.