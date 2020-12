Ghostrunner accoglie la modalità Hardcore e un DLC a tema invernale

Dopo aver lanciato Ghostrunner su Nintendo Switch, gli autori di One More Level e Slipgate Ironworks aggiornano l'esperienza action della loro avventura cyberpunk con la modalità Hardcore e un DLC a tema invernale.

L'action parkour in prima persona di All In! Games e 505 Games entra così nello spirito delle feste natalizie portando in dote il Pacchetto Invernale, un contenuto aggiuntivo dal prezzo di 1,99 euro che introduce la Katana ‘Ondata di Freddo’ e l'abbinato guanto scarlatto ‘Sangue Freddo’.

Parallelamente all'ingresso del DLC invernale con gli elementi di customizzazione per il proprio alter-ego, nell'opera sci-fi viene implementata la nuova modalità Hardcore per consentire agli appassionati di scalare ancora una volta la torre Dharma e andare a caccia di sfide ancora più difficili, con nemici corazzati e in grado di abbattere il cyber-ninja con un numero ridotto di colpi.

Sia il Pacchetto Invernale che la modalità Hardcore di Ghostrunner saranno disponibili dal 17 dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Prima di lasciarvi al video che illustra le novità dell'ultimo update, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Ghostrunner.