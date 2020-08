Ghostrunner: l'action cyberpunk tra combattimenti e parkour nel video della Gamescom

Il team di sviluppo di One More Level confeziona un nuovo video di Ghostrunner che mostra delle scene di combattimento, la varietà delle ambientazioni e la bontà delle meccaniche parkour legate all'esplorazione dei livelli del loro ambizioso action sci-fi.

Il filmato, della durata di soli 30 secondi, ci offre un piccolo assaggio dell'esperienza cyberpunk da vivere interpretando il Ghostrunner, un guerriero chiamato a riportare la pace tra gli abitanti della sua dimensione post-apocalittica abbattendo tutti coloro che oseranno ostacolarne la scalata verso i piani più elevati della Torre Dharma, la struttura che svetta sulla megalopoli guidata col pugno di ferro da Mara la Keymaster.

Con le diverse scene immortalate nel video, gli sviluppatori di Ghostrunner invitano i più curiosi a iscriversi alla prossima fase di beta testing e, soprattutto, ad attendere le "grandi novità" in arrivo il prossimo 15 settembre in coincidenza del PAX Online: che sia il preludio all'annuncio della versione nextgen per PS5 e Xbox Series X?

Per saperne di più su questo progetto, quindi, non ci resta che attendere l'apertura della prossima kermesse digitale prevista per metà settembre dagli organizzatori del Penny Arcade Expo. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro speciale su Ghostrunner tra Dishonored e Mirror's Edge e vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita per fine anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.