Ghostrunner: l'action cyberpunk esce su Switch a novembre, ecco le nuove immagini

I publisher All In! Games e 505 Games annunciano la data d'uscita della trasposizione di Ghostrunner per Switch e condividono delle nuove immagini che mostrano il comparto grafico della versione nintendiana di questo cyberpunk firmato da One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks.

Con l'acquisto della versione Switch di Ghostrunner sarà possibile ottenere due Katane esclusive, ciascuna utilizzabile per poter customizzare il proprio cyber-ninja sin dalle primissime battute della campagna principale.

Gli sviluppatori promettono di aver sfruttato appieno le caratteristiche hardware e le funzionalità di Nintendo Switch, dando così modo agli appassionati di action sci-fi di sfruttare i controller Joy-Con per correre sui muri, utilizzare il rampino e compiere le mosse fulminee per abbattere i nemici.

L'ascesa della distopica Torre Dharma sarà poi contraddistinta da sessioni platform particolarmente intense, nel corso delle quali si potrà esplorare l'ambientazione e acquisire le informazioni necessarie per avere la meglio sugli avversari di turno. La data di lancio di Ghostrunner su Nintendo Switch è prevista per il 10 novembre. A chi ci segue, ricordiamo che Ghostrunner uscirà su PS5 e Xbox Series X|S nel 2021, con upgrade gratis da PS4 o Xbox One e diverse migliorie grafiche per sfruttare la potenza computazionale delle nuove console di Sony e Microsoft.