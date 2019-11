Ghostrunner: l'action cyberpunk per PC, PS4 e Xbox One si mostra in un video gameplay

Gli sviluppatori texani di 3D Realms ci catapultano ancora una volta nella dimensione cyberpunk di Ghostrunner per darci modo di ammirare un nuovo video gameplay tratto dal loro prossimo action ispirato a Mirror's Edge, Dishonored e all'estetica sci-fi della gigalopoli di Blade Runner.

Il titolo tratteggia un futuro tanto fosco da rappresentare l'umanità come una specie in via di estinzione che, per riuscire a sfuggire alla morte dopo un cataclisma globale, sceglierà di perdere ogni diritto acquisito in millenni di civilizzazione per sopravvivere con le esigue risorse concessegli dal Keymaster, il governante supremo dell'ultima città della Terra.

Il nostro compito sarà quello di indossare i panni di un cyber-guerriero che, intenzionato a scalare la monumentale torre da cui il Keymaster muove i fili delle vite degli abitanti della città sottostante, dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per combattere sia in questo mondo che nel cyberspazio.

Se per quanto riguarda il setting narrativo e il comparto artistico i richiami a Blade Runner sono piuttosto evidenti, per ciò che concerne le assonanze ludiche con le serie di Mirror's Edge e Dishonored i principali punti di contatto saranno il sistema di movimento e combattimento, quasi interamente basato sul parkour, e le fasi stealth che ci coinvolgeranno tra una battaglia e l'altra.

Il lancio di Ghostrunner è previsto per il 2020 su PlayStation 4, Xbox One, in quest'ultimo caso con supporto pieno e nativo al Ray Tracing.