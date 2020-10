Ghostrunner: l'action a tema cyberpunk impressiona per stile e gameplay

A poche ore dal debutto di Ghostrunner, il gioco d'azione ad ambientazione cyberpunk che si distingue per un gameplay piuttosto interessante e uno stile estetico estremamente accattivante, vi proponiamo la nostra Video Recensione.

Nel nostro filmato, basato sulla recensione di Ghostrunner ad opera di Giuseppe Arace pubblicata sulle pagine di Everyeye questa mattina, potete scoprire in una manciata di secondi tutto quello che c'è da sapere sul frenetico titolo d'azione sviluppato da One More Level. Il titolo si basa su una complessa scalata di una torre ricca di insidie che il protagonista dovrà superare sfruttando tanto le sue doti nel combattimento corpo a corpo quanto la sua agilità.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Ghostrunner sarà disponibile a partire da domani, martedì 27 ottobre 2020, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il team di sviluppo ha inoltre annunciato l'arrivo di un upgrade gratuito per Ghostrunner su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il quale però arriverà solo nel corso del prossimo anno. Nel frattempo i possessori del titolo potranno giocarci sulle console di prossima generazione grazie alla retrocompabilità.

Non dimenticate che su PC è disponibile una demo gratuita di Ghostrunner, la quale consente di provare una piccola porzione del gioco.