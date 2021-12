Ghostrunner: annunciata l'espansione Project_Hel, vi mette nei panni di un boss

505 Games e One More Level hanno annunciato Project_Hel, un'espansione a pagamento per Ghostrunner in uscita il 27 gennaio 2022 al prezzo di 14,99 euro.

In questa nuova avventura composta da 6 livelli, i giocatori dovranno calarsi nei panni di Hel per accompagnarla nella sua discesa lungo la Dharma Tower. Oltre ad una storia tutta sua, la nuova protagonista vanterà anche un percorso di progressione personale, con abilità inedite che delineeranno uno stile di gioco maggiormente votato al combattimento caratterizzato dalla possibilità di incassare un colpo in più. Lungo il suo cammino, inoltre, affronterà nuovi nemici e boss sulle note di brani musicali inediti composti da Daniel Deluxe. Nel corso del mese di dicembre si svolgerà una Beta Privata alla quale potranno partecipare solo un gruppo di giocatori selezionati, i cui nomi verranno poi inseriti nei titoli di coda di Project_Hel.

Molto prima del lancio dell'espansione, il 7 dicembre per la precisione, tutti i possessori di Ghostrunner riceveranno invece l'Holiday Pack gratis, un pacchetto celebrativo per la stagione natalizia con spade e guanti a tema festivo. Se non avete ancora acquistato il gioco, scoprite perché dovreste farlo nella nostra recensione di Ghostrunner.