Ghostrunner: arriva il DLC Project Hel per il gioco gratis con PlayStation Plus

505 Games e lo sviluppatore One More Level comunicano che Project_Hel, il DLC prequel degli eventi narrati in Ghostrunner, è finalmente disponibile su quasi tutte le piattaforme. Gli utenti PlayStation, Xbox e PC possono già giocarlo, mentre il debutto su Nintendo Switch è previsto nel prossimo futuro in data da stabilire.

Ricordiamo a tal proposito che Ghostrunner è uno dei giochi gratis con il PlayStation Plus di marzo 2022, dove è disponibile però solo in versione PlayStation 5. Per gli utenti next-gen si tratta quindi di un'interessante occasione per avere accesso a gioco e relativo DLC risparmiando sul gioco base, dato che il contenuto scaricabile è in vendita a 14,99 euro. Per l'occasione è stato diffuso anche il trailer di lancio di Project_Hel, che ci offre un assaggio delle meccaniche e delle atmosfere di gioco, molto fedeli al titolo base.

Il contenuto aggiuntivo ci mette nei panni di Hel, un'androide da combattimento mandato a sedare una ribellione alla base della città-torre. Il robot detesta i suoi creatori, ma la sua programmazione interna lo costringe a seguire gli ordini impartiti, cercando però una soluzione per ribellarsi ed interrompere i piani di chi la comanda. Tra le caratteristiche di gameplay inedite, la presenza di una barra della rabbia che potenzia considerevolmente le abilità della protagonista, dotata anche di un super salto (che sostituisce il rampino di Jack, protagonista del titolo base) che le consente di muoversi ovunque attraverso gli scenari.

Originariamente previsto per gennaio, il DLC Project Hel di Ghostrunner è stato rinviato a marzo, con il tempo extra servito agli sviluppatori per le ultime rifiniture in vista del lancio. Adesso i giocatori possono nuovamente tornare nell'universo di Ghostrunner, in attesa del secondo capitolo atteso in futuro su PC, PS5 e Xbox Series X/S.