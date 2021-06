Ghostrunner arriva su Nintendo Switch in retail: il cyber-ninja ritorna all'E3

A stretto giro dall'annuncio di un upgrade PS5 e XBox Series X|S di Ghostrunner, arriva un'ulteriore novità per il furioso cyber-ninja in cerca di vendetta.

La frenetica azione cinetica di Ghostrunner raggiunge infatti i lidi di Nintendo Switch, con una versione retail presentata ufficialmente dal palco del Guerrilla Collective organizzato nella cornice del Summer Game Fest. Il parkour e i combattimenti al cardiopalma del titolo raggiungono così anche il mercato videoludico fisico, con la console del colosso di Kyoto che supporterà l'indie non solo in formato digitale, ma anche con una pubblicazione in formato retail. A rendere ufficiale la notizia è il trailer di Ghostrunner che trovate in apertura a questa news, che introduce con una cinematica le atmosfere cyberpunk della produzione indie.



La versione retail del gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 30 giugno 2021. Per tutti i dettagli su questa cinetica avventura, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Ghostrunner redatta dal nostro Giuseppe Arace. Ricordiamo inoltre che è già stato annunciato Ghotrunner 2 per PS5, Xbox Series X|S e PC.