Ghostrunner arriva oggi su Nintendo Switch in formato fisico

Il publisher 505 Games ha annunciato l'arrivo della versione fisica di Ghostrunner per Nintendo Switch, disponibile da oggi in Europa in tutti i negozi e presso i principali rivenditori online.

Portati dietro Ghostrunner per vivere le avventure del ninja cibernetico ovunque tu sia. Ascendi l’ultima città rimasta all’umanità, alla ricerca della verità dietro ad un brutale sistema di caste. Scatena una tempesta di lame con la tua katana e fatti strada falciando cyborg nemici a boss formidabili. Corri sui muri, attraversa spaventose voragini con il rampino ed evita la morte con i tuoi riflessi acuti.

Questa versione fisica per Nintendo Switch include tutti gli aggiornamenti pubblicati fino ad oggi, tra cui la modalità a tempo Kill Run e la modalità foto, inoltre presto debutteranno le modalità Wave (ispirata ai Roguelike) e Assist per rendere il gioco più semplice per i giocatori meno esperti.

Ghostrunner sarà disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 28 settembre, sia in formato fisico che digitale, al prezzo consigliato di 29.99 euro. I possessori della versione Xbox One e PlayStation 4 potranno effettuare un upgrade gratuito alla rispettiva console di nuova generazione. Per saperne di più sul gioco pubblicato da 505 Games vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghostrunner.