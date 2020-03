Ghostrunner: tra Dishonored e Mirror's Edge, la Video Anteprima dell'action cyberpunk

Tra i titoli più interessanti presenti all'ultima edizione del PAX East di Boston, figurava senza ombra di dubbio Ghostrunner, un promettente action game in salsa cyberpunk in sviluppo presso il piccolo team polacco One More Level.

Ghostrunner ci porta in un futuro indefinito, nel quale la popolazione mondiale è stata decimata da un cataclisma. I pochi sopravvissuti vivono in una gigantesca torre, ultimo baluardo dell'umanità. Ciò che ne rimane è una società lacerata dalla violenza e dalla povertà, dove il valore delle persone è stabilito dagli impianti cybernetici sotto la propria pelle. Il protagonista, un cyber-spadaccino, comincia la scalata della torre per raggiungere il Keymaster, colui che la governa con il pugno di ferro, e scoprire gli oscuri segreti che cela.

Il nostro alter-ego è incredibilmente abile con la sua spada, ed è anche capace di correre sui muri, aggrapparsi con un rampino, rallentare il tempo e riposizionarsi agilmente con una schivata mentre si trova in aria. Ciò che ne deriva è un action game ad alta intensità, una vera e propria danza della morte con un gameplay che rappresenta il perfetto punto d'incontro tra Mirror's Edge, Dishonored, Hotline Miami e Shadow Warrior, con tanto di sistema di progressione del personaggio. Se volete saperne di più sull'impianto ludico di questo interessante progetto, allora vi consigliamo di guardare la Video Anteprima in cima a questa notizia. Nel caso non vi bastasse, tra le nostre pagine trovate anche l'anteprima di Ghostrunner. Il titolo verrà lanciato nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.