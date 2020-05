Ghostrunner: disponibile la demo dell'action in stile cyberpunk

Il publisher All In! Games e lo studio di sviluppo One More Level hanno messo a disposizione su PC via Steam una demo di Ghostrunner, promettente action game in prima persona in stile cyberpunk a cavallo tra Mirror's Edge e Dishonored.

Se avete sempre avuto la curiosità di provarlo, allora non dovreste farvi sfuggire quest'occasione: la versione dimostrativa - la medesima presentata alle fiere di settore prima del lockdown - pesa poco più di 4 GB e rimarrà disponibile al download fino al prossimo 13 maggio. Contestualmente al lancio della demo è stato pubblicato anche un nuovo trailer cinematografico in computer grafica che ci presenta il setting e le abilità del protagonista.

Ghostrunner è ambientato in un futuro indefinito, dopo che un cataclisma di proporzioni globali ha decimato la popolazione. Gli ultimi sopravvissuti vivono in una torre gigantesca popolata da criminali e reietti, e governata con il pugno di ferro dal Keymaster. Il protagonista è un cyber-spadaccino che, intenzionato a scoprire i segreti più reconditi del dittatore, comincia la scalata della torre facendo piazza pulita di tutti coloro che si frappongono fra lui e il suo obiettivo. La data di lancio non è nota, ma l'intenzione degli sviluppatori è quella di pubblicarlo entro la fine del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Ghostrunner.