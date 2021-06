Ghostrunner in edizione fisica è preordinabile su Amazon per PS5 e Xbox Series X

Ghostrunner è un platform d'azione cyberpunk sviluppato dallo studio di sviluppo polacco One More Level e co-prodotto dalla 3D Realms. É stato rilasciato lo scorso anno per Windows, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, uscirà per PlayStation 5 e Xbox Series X/S a settembre 2021.

L'edizione fisica del gioco è infatti preordinabile su Amazon per PlayStation 5 e Xbox Series X a 29,99 euro con data di uscita prevista per il 28 settembre, come sempre Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito che ci permette di risparmiare se il prezzo del gioco scenderà dal giorno del preordine a quello della spedizione In maniera automatica senza fare nulla, Amazon addebiterà in automatico il prezzo più basso che il gioco abbia mai ottenuto in questo frangente di tempo.

Di seguito i link per preordinarlo:

L'edizione fisica per Nintendo Switch è acquistabile a questo link con spedizione immediata a 30,98 euro, venduta e spedita da Amazon.

Per risparmiare ulteriormente, vi segnaliamo che possono essere applicate anche altre promozioni di Amazon, come per esempio la possibilità di ricevere un buono da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos, 6 euro ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro o 5 euro di buono sconto solamente guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV.