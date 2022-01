Ghostrunner, l'espansione Project_Hel è stata rinviata: One More Level spiega il motivo

One More LEvel e 505 Games hanno preso la decisione di rinviare Project_Hel, attesa espansione di Ghostrunner annunciata lo scorso mese di dicembre. Inizialmente prevista per il 27 gennaio, è ora attesa per il 3 marzo 2022.

"Il lancio globale del DLC Projec_Hel è stato posticipato al 3 marzo. Apprezziamo la vostra comprensione e vogliamo che tutti i fan sappiano che utilizzeremo questo tempo aggiuntivo per approntare validi miglioramenti e assicurare il benessere e la sicurezza del nostro team e dei nostri partner globali", si legge nel comunicato ufficiale affidato ai canali social del gioco.

L'espansione, a quanto pare, necessita ancora di qualche rifinitura, dunque la dirigenza, invece di costringere il suo team ad orari di lavoro estenuanti, ha preferito rinviare l'uscita di qualche settimana. L'attesa, per fortuna, non si rivelerà eccessiva. Project_Hel, per chi non lo sapesse, è una nuova avventura composta da sei livelli nella quale sarete chiamati a calarvi nei panni di Hel per accompagnarla nella sua discesa lungo la Dharma Tower. Oltre ad una storia tutta sua, la nuova protagonista - che nel gioco principale ricopriva il ruolo di un boss - vanterà un sistema di progressione personale, con abilità inedite che delineeranno uno stile di gioco maggiormente votato al combattimento.