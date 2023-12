Ghostrunner gratis su Epic Games Store, è l'ultimo regalo del 2023

Ultimo regalo del 2023 su Epic Games Store: il gioco gratis del 31 dicembre è il velocissimo Ghostrunner di 505 Games, disponibile per il download gratis fino alle 16:59 di lunedì 1 gennaio 2024, affrettatevi dunque ad aggiungerlo alla vostra libreria giochi.

Ma non solo, perché come parte dell'iniziativa Epic Holiday Sale (in corso fino al 10 gennaio) Ghostrunner 2 Standard Edition è in vendita con uno sconto del 15%, mentre l'edizione Deluxe è scontata del 20%, infine l'edizione Brutal è disponibile con uno sconto del 25%. Chiunque possieda Ghostrunner otterrà uno sconto aggiuntivo del 10% su tutte le versioni di Ghostrunner 2.

Potete scaricare Ghostrunner gratis da Epic Games Store, il gioco pubblicato da 505 Games viene descritto come "uno slasher in prima persona hardcore dall'azione frenetica e ambientato in una mega-struttura cupa e cyberpunk. Combattimenti veloci e violenti e un'ambientazione originale che fonde la fantascienza con temi post-apocalittici. Racconta la storia di un mondo già finito e dei suoi abitanti che lottano per sopravvivere."

Ghostrunner resta disponibile su EGS fino alle 16:59 del primo gennaio, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete riscattarlo e riscaricarlo in ogni momento, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato. Buon download e buon anno con Ghostrunner gratis.