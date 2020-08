Ghostrunner: le iscrizioni alla beta sono aperte, ecco come registrarsi

Ghostrunner è in uscita per la fine del 2020 e One More Level ha ufficialmente aperto le registrazioni alla beta. Durante la GamesCom 2020 abbiamo visto il gameplay di Ghostrunner in azione e a breve sarà possibile provare il gioco pad alla mano nella versione di prova.

Per iscriversi alla beta privata è necessario compilare un modulo nel sito ufficiale di Ghostrunner e unirsi al server Discord del gioco. Per poter partecipare bisogna essere maggiorenni e, nonostante il gioco sia previsto anche per console, la demo sarà giocabile solo su Steam a partire da metà settembre.

Ghostrunner si configura come un videogioco action dalle tinte cyberpunk, in cui impersoneremo un combattente la cui missione è scalare la Dharma Tower, diventata l'ultimo rifugio dell'umanità in seguito ad un evento di proporzioni apocalittiche. Nel trailer di trenta secondi presentato alla Gamescom è stato possibile apprezzare alcune delle ambientazioni che il gioco propone, mentre il gameplay sembra incentrato sulla precisione e i riflessi dei giocatori.



Gli sviluppatori hanno invitato i fan ad aspettare il 15 settembre per saperne di più sul loro ambizioso progetto. Nell'attesa di scoprire di più su quello che ci aspetta, vi segnaliamo il nostro approfondimento su Ghostrunner a cura di Antonio Izzo. Ghostrunner è in arrivo a fine anno su Playstation 4, Xbox One e PC.