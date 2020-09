Ghostrunner, nuovo video gameplay: l'action cyberpunk arriva a ottobre su PC e console

Come promesso all'annuncio dell'apertura della beta di Ghostrunner, gli autori di One More Level pubblicano un nuovo video gameplay che svela la data di lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One del loro ambizioso action cyberpunk votato al parkour.

Tra fulminee sequenze di combattimento e panoramiche sulle ambientazioni sci-fi da esplorare in compagnia del nostro cyber-ninja con il pallino per il parkour, il nuovo filmato di One More Level si chiude con l'annuncio dell'arrivo di Ghostrunner su Steam, PS Store e Xbox Store per il 27 ottobre.

A chi si avvicina solo adesso a questa proprietà intellettuale, ricordiamo che Ghostrunner è un action adventure in prima persona con protagonista un guerriero solitario intenzionato a riportare la pace tra gli abitanti della sua gigalopoli. Per riuscire nella sua impresa, il Ghostrunner dovrà scalare la Torre Dharma e raggiungere il tirannico Maestro delle Chiavi, Mara, non prima però di fronteggiare le schiere di nemici e superare le pericolose trapple disseminate lungo il percorso.

Per saperne di più su questo titolo, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Ghostrunner tra Dishonored e Mirror's Edge, con tutte le analisi di Antonio Izzo sull'offerta ludica, grafica, narrativa e contenutistica dell'ultima fatica sci-fi di One More Level, 505 Games e Al in! Games.