Ghostrunner: parkour cyberpunk da oggi anche su Nintendo Switch

I co-publisher All In! Games e 505 Games hanno pubblicato la versione Nintendo Switch di Ghostrunner, il gioco action parkour in prima persona a tema cyberpunk, sviluppato da One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks.

Da oggi 10 novembre fino al 10 dicembre, acquistate Ghostrunner per ricevere una Katana esclusiva e una Katana esclusiva per la piattaforma Nintendo.

Corri, salta e smembra i tuoi nemici mentre ti fai strada nella distopica Dharma Tower per rivelare i segreti che si nascondono dietro l’estinzione del genere umano;

Corri lungo i muri, evita le fiamme, e fatti largo attraverso nemici cyborg e robot;

Padroneggia abilità da ninja in combattimenti “one-hit one-kill” dove un solo colpo sarà letale e impara nuove tecniche nel cybervoid.

Ghostrunner è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, Epic Games Store, e GOG. Ghostrunner verrà lanciato in versione PS5 e Xbox Series X nel 2021.