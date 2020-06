Ghostrunner sguaina la spada nel nuovo gameplay trailer del Future Game Show

Dopo pochi minuti dall'ainizio del Future Game Show, terzo grande evento di questa ricchissima giornata, è tornato a mostrarsi Ghostrunner, action game in prima persona in sviluppo presso gli studi di One More Level.

Il filmato, lungo circa un minuto, ci ha nuovamente catapultati nell'universo cyberpunk di questo videogioco ambientato in un futuro indefinito, segnato da un cataclisma di proporzioni globali che ha decimato la popolazione. Nei panni di un abilissimo cyber-spadaccino, i giocatori saranno chiamati a scalare una torre dalle dimensioni gargantuesche, l'ultimo rifugio di un'umanità sull'orlo del tracollo. Lungo il cammino dovranno affettare un gran numero di nemici con un gameplay action a cavallo tra Mirror's Edge, Dishonored e Shadow Warrior, nel quale ogni errore può rivelarsi fatale.

Fino ad oggi avevamo avuto modo di vedere (e giocare, grazie ad una demo a tempo limitato di Ghostrunner) solamente le fasi iniziali dell'avventura. Il nuovo trailer ha il merito di portarci alla scoperto di una nuova serie di ambientazioni, tra i quali spiccano quartieri dal sapore orientale e il cyberspazio. Dopo aver visto il trailer, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Ghostrunner per scoprire altre informazioni su questa promettente produzione, prevista entro la fine del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One.