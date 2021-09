Ghostrunner si tinge di nextgen: l'update approda su PS5 e Xbox Series X/S

Con l'avvenuto lancio dell'update PS5 e Xbox Series X/S di Ghostrunner, l'action cyberpunk di 505 Games e One More Level abbraccia le nextgen e accoglie tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni.

Chi possiede già una copia PS4 o Xbox One del titolo può effettuare gratuitamente l'aggiornamento alla rispettiva versione per console Sony e Microsoft di ultima generazione. Contestualmente alla pubblicazione della patch nextgen, 505 Games lancia le versioni fisiche e digitali di Ghostrunner per PS5 e Xbox Series X/S al prezzo consigliato di 29,99 euro.

In questa sua nuova versione, l'avventura cyberpunk dell'eroe di Ghostrunner ottiene l'HDR in post-processing e una modalità appositamente progettata per integrare l'illuminazione dinamica in Ray Tracing, insieme all'audio 3D e all'opzione per giocare in 4K o a 120fps. Di particolare interesse sono poi le innovazioni rappresentate dall'aggiunta della modalità Kill Run per gareggiare con il tempo mentre si scala la Torre Dharma, di una Modalità Foto e della Modalità Assistenza per acquisire una vita extra, rallentare il tempo e velocizzare la ricarica delle abilità. La versione PS5 comprende anche il supporto al feedback aptico del controller DualSense.

Vi lasciamo in compagnia del video e delle immagini confezionate da One More Level per mostrare le migliorie dell'aggiornamento nextgen dell'action sci-fi, non prima però di ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Ghostrunner.