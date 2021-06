Ghostrunner: l'upgrade per PS5 e Xbox Series X/S arriva a settembre

Ghostrunner per PlayStation 5 e Xbox Series X/S ha finalmente una data ufficiale: l'upgrade next-gen per lo spettacolare gioco d'azione in prima persona a tema cyberpunk farà il suo esordio il 28 settembre 2021. I possessori delle versioni old-gen potranno effettuare l'upgrade in maniera del tutto gratuita.

Le edizioni per le nuove console Sony e Microsoft godranno di tutti gli aggiornamenti e contenuti messi a disposizione per il gioco in seguito al lancio, tra cui la Photo Mode e la modalità Kill Run, oltre ovviamente a tutti i nuovi contenuti per Ghostrunner messi a disposizione fino a quel momento. Presto sarà quindi possibile godersi l'azione sfrenata del gioco con il supporto ai 4K e i 120fps, oltre a caricamenti istantanei, il ray tracing e anche il supporto al feedback aptico per i possessori di PS5.

Negli scorsi mesi, inoltre, il publisher italiano 505 Games ha acquisito l'IP di Ghostrunner e gli effetti di questo nuovo arrivo si sono subito fatti sentire: è stato annunciato Ghostrunner 2 per PS5, Xbox Series X/S e PC, sebbene per il momento ancora sprovvisto di una data d'uscita ufficiale. Nel frattempo l'edizione fisica per Nintendo Switch del primo capitolo sta per arrivare ufficialmente anche in Europa, dove sarà disponibile a partire dal prossimo 25 giugno, per la gioia di tutti i collezionisti.