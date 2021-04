Ghostrunner: upgrade PS5 e Xbox Series X|S e Photo Mode tra le tante novità in arrivo

Dopo aver lanciato il titolo a novembre dello scorso anno, gli sviluppatori di Ghostrunner hanno presentato la roadmap di tutti i nuovi contenuti di cui l'action game dal forte carattere hardcore andrà ad arricchirsi nell'arco dei prossimi mesi.

Se vi siete divertiti con Ghostrunner ma avete ancora voglia di esplorare il mondo Sci-Fi del gioco di 505 Games (publisher italiano che ha acquisito i diritti sull'IP), sappiate che sono numerosi i contenuti che verranno aggiunti da qui in avanti. Di seguito, vi riportiamo la roadmap completa, al cui interno vengono segnalati i prossimi arrivi dell'upgrade next-gen su PS5 e Xbox Series X|S e della Photo Mode:

Primavera 2021

Kill Run Mode – Una modalità dall'alta difficoltà in cui i giocatori avranno un tempo limitato per completare i livelli

Lancio della versione Amazon Luna (disponibile ora)

Contenuti cosmetici premium

Estate 2021

Due nuovi bundle

Nuova modalità di gioco

Contenuti cosmetici premium

Autunno 2021

Contenuti scaricabili "Ultimate"

Upgrade next-gen gratuito

Contenuti cosmetici premium

Sviluppato da One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks, Ghostrunner è disponibile ora su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Amazon Luna, con le edizioni native per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo entro l'autunno di quest'anno. Per gli ulteriori approfondimenti sul titolo vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ghostrunner.