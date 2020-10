Ghostrunner uscirà anche su PS5 e Xbox Series X: upgrade gratis da PS4 e Xbox One

A pochissimi giorni dal lancio di Ghostrunner, fissato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch per il 27 ottobre, i publisher All In! Games e 505 Games hanno annunciato che il gioco verrà lanciato anche su PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2021.

Purtroppo non è stata fornita una data precisa, ma qualcosa di certo già c'è: Ghostrunner supporterà l'upgrade gratis su entrambe le console, ciò dignifica che coloro che lo acquisteranno su PlayStation 4 e Xbox One riceveranno gratuitamente gli aggiornamenti grafici per PS5 e Xbox Series X|S, rispettivamente. Maggiori dettagli sulle migliorie tecniche verranno svelati prossimamente.

I publisher ne hanno anche approfittato per ricordarci i bonus preordine delle versioni PS4, Xbox One e PC di Ghostrunner: tutte le edizioni offrono una katana speciale, oltre ad una katana esclusiva per ogni piattaforma. Fino al 27 ottobre, inoltre, sarà possibile effettuare la prenotazione a prezzo scontato: -20% su PlayStation Store per gli abbonati a PlayStation Plus, -10% su Xbox Store e -20% su PC (via Steam, GOG ed Epic Games Store). Nell'attesa, potete leggere il resoconto della nostra prova di Ghostrunner.