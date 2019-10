Ghostrunner: un video annuncia il supporto al Ray-Tracing nell'action a tema Cyberpunk

Torniamo a parlare ancora una volta dell'interessante Ghost Runner, titolo d'azione in prima persona con ambientazione cyberpunk il cui gameplay sembra essere un mix di Dishonored e Mirror's Edge.

Attraverso la pubblicazione di un nuovo filmato di gioco, gli sviluppatori hanno annunciato una collaborazione con NVIDIA per l'implementazione del supporto al Ray Tracing, la tecnologia che permette sulle schede grafiche che lo supportano di migliorare sensibilmente la qualità visiva. Il video in questione, della durata di circa 3 minuti, alterna sessioni in cui gli sviluppatori parlano del gioco ad altre nelle quali viene mostrato il gameplay, che mescola fasi di combattimento ad altre puramente platform, dove il protagonista dovrà saltare da un punto ad un altro e correre sulle pareti come un vero ninja.

Sempre dal filmato apprendiamo che il team di sviluppo, chiamato One More Level, è formato da soli 25 membri e che il gioco, che sfrutta l'Unreal Engine 4, dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Avete già dato un'occhiata al trailer d'annuncio di Ghostrunner, mostrato per la prima volta in assoluto proprio durante la GamesCom 2019? Di recente è stato inoltre pubblicato un altro filmato di gameplay di Ghostrunner.