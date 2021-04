Ghosts: Limited Run svela l'horror FMV giocabile solo alle 10 di sera!

I vertici di Limited Run Games lanciano su Kickstarter la campagna in crowdfunding per finanziare il progetto di Ghosts, un'avventura horror FMV, e quindi con attori in carne ed ossa, che si caratterizza per un piccolo ma significativo dettaglio: potrà essere giocata soltanto alle 10 di sera!

L'ultima esperienza interattiva di Limited Run vanta la collaborazione con Jed Sheperd, l'autore e sceneggiatore di Host. Buona parte del cast del film horror del 2020 si unirà a Sheperd in questo insolito progetto FMV che ricreerà lo show macabro FrighTV di un fittizio canale via cavo statunitense.

FrighTV viene descritto come "lo spettacolo di punta del canale, un evento che incolla gli spettatori allo schermo mentre osservano le gesta compiute da un gruppo di cacciatori di fantasmi impegnato a stanare lo spirito di Long Lady".

Il titolo, come precisato da Limited Run, potrà essere giocato soltanto a partire dalle ore 22:00, emulando così le tempistiche scelte dal canale via cavo per la messa in onda della caccia ai fantasmi organizzata da FrighTV. A detta degli sviluppatori, "ogni scelta avrà delle conseguenze sui singoli personaggi": se i giocatori decideranno di concludere la partita prima della fine del finto show, "tutti i membri del cast moriranno in modi davvero orribili". L'autore del design delle creature sarà Trevor Henderson, l'artefice del creepypasta di Siren Head.

Per incentivare gli utenti ad avanzare nella storia, ogni partita verrà salvata e utilizzata come "promemoria interattivo" per le sfide da svolgersi nei giorni seguenti, sempre tenendo conto della limitazione oraria imposta dagli sviluppatori. In base all'esito della campagna di raccolta fondi avviata su Kickstarter avremo un quadro più chiaro delle tempistiche di lancio e della rosa di piattaforme su cui vedrà la luce Ghosts, anche se la natura FMV del titolo spinge già Limited Run a preannunciarne l'arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.