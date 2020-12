Ghosts n Goblins Resurrection: 10 minuti di gameplay del ritorno di Arthur

Il nuovo episodio di Capcom TV ci permette di dare una prima occhiata approfondita al gameplay di Ghosts n Goblins Resurrection, gioco che segna il ritorno della serie a distanza di quasi dieci anni dall'ultimo episodio pubblicato su iPhone e iPad e in seguito su dispositivi Android.

Dal minuto 3:22 a 13:32 è possibile vedere dieci minuti di gameplay di Ghosts n Goblins Resurrection, definito come un remake di Ghosts n Goblins, Ghouls n Ghosts e Super Ghouls n Ghosts. Ci troviamo di fronte ad un action arcade a scorrimento con uno stile che ricorda quello utilizzato per Ultimate Ghost n Goblins per PSP, gli sviluppatori promettono tonnellate di azione e tutti gli elementi classici della serie, tra cui gli enormi boss di fine livello e le ambientazioni dark fantasy.

Ghosts n Goblins Resurrection vuole far conoscere questo storico franchise di Capcom (oltre cinque milioni di copie vendute) ad una nuova generazione di giocatori, l'obiettivo è quello di rendere Ghosts n Goblins accessibile anche ai più giovani, permettendo a tutti di vivere un'entusiasmante avventura nei panni del cavaliere Arthur.

Il gioco arriverà il 25 febbraio 2021 in formato digitale esclusivamente su Nintendo Switch, al momento non sono state annunciate versioni per PC o altre console.