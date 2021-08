Ghosts of Tsushima Director's Cut: già disponibile il predownload su PS5 e PS4

Jin Sakai è ormai pronto a fare il suo ritorno con Ghost of Tsushima Director's Cut. La nuova versione dell'apprezzato action/adventure open world di Sucker Punch farà il suo debutto su PS5 e PS4 il 20 agosto 2021 e, in vista del lancio, sul PlayStation Store è già disponibile il predownload del gioco.

Il peso complessivo del download è pari a 57,72GB, disponibile per tutti coloro che hanno già preordinato il titolo ma anche per chi decide di prenotarlo in questo momento. Per avviare il download bisogna recarsi sulla pagina del gioco presente sul PlayStation Store oppure tramite PlayStation App, per poi aspettare comodamente la data di lancio ufficiale e avviarlo all'istante senza ulteriori attese. Al momento il predownload potrebbe non essere disponibile in tutti i territori: in tal caso si può può riprovare qualche ora più tardi, dato che la possibilità di precaricamento è prevista in giornata in tutto il mondo.

Ghost of Tsushima Director's Cut includerà, oltre al gioco base, anche la nuova espansione Isola di Iki e la componente online Ghost of Tsushima Legends, oltre a una serie di contenuti scaricabili quali un mini artbook digitale e la skin Eroe di Tsushima. La versione PS5 godrà di migliorie quali il supporto alla risoluzione 4K a 60fps, lip sync per il doppiaggio giapponese, audio 3D e il supporto a tutte le feature del Dualsense. Per i possessori della versione originale PS4, ricordiamo inoltre che Ghost of Tsushima Director's Cut non avrà l'update gratis per PS5. Per ulteriori approfondimento vi rimandiamo infine al nostro speciale su Ghost of Tsushima Director's Cut.