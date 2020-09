Ghostunner, l'avventura cyberpunk su Nintendo Switch: il trailer fissa la data d'uscita

Tra atmosfere in pieno stile cyberpunk, azione frenetica e ninja inarrestabili, Gostrunner è pronto a farsi strada anche sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Grazie ad un nuovo gameplay trailer, i team produttivo annuncia l'intenzione di portare il cibernetico indie anche su Nintendo Switch. Già atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'action firmato dai team di All in! Games e One More Level e dal publisher nostrano 505 Games, Ghostrunner vede aggingersi anche l'hardware nipponico alla lista delle piattaforme supportate.

Per presentare l'action a tinte cyberpunk alla community Nintendo, gli sviluppatori hanno confezionato il trailer inedito che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con sequenze di gameplay tratte da Nintendo Switch, Ghostrunner si mostra dunque in azione. Il cyber-ninja protagonista dell'avventura invita i giocatori a padroneggiare l'arte della katana in una megalopoli futuristica edificata in un futuro distopico. Il trailer conferma inoltre la data di uscita di Ghostrunner sulla console ibrida: allineandosi al mercato PC, PS4 e Xbox One, il gioco debutterà anche su Nintendo Switch il prossimo martedì 27 ottobre.



Con atmosfere che collocano la produzione ad un incrocio tra il Dishonored di Arkane e Mirror's Edge, sulle pagine di Everyeye trovate ogni dettaglio sul titolo nella ricca anteprima di Ghostrunner redatta da Antonio Izzo.