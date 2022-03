Ghostwire Tokyo: 10 minuti di gameplay su PC con Ray Tracing e preset grafici al massimo

Da qualche giorno sappiamo che Ghostwire Tokyo avrà 6 modalità grafiche su PS5, ma quale sarà l'esperienza visiva offerta dall'avventura horror di Tango Gameworks su PC di fascia alta?

La risposta ci viene data dall'ultimo video gameplay di 10 minuti confezionato dalla redazione di IGN.com e dedicato, appunto, all'edizione PC di Ghostwire Tokyo con Ray Tracing abilitato e preset grafici impostati al massimo livello di dettaglio.

Il filmato ci permette così di apprezzare il comparto tecnico dell'ultima fatica della sussidiaria di Bethesda con tutti i parametri grafici impostati su "Qualità Cinematografica", alla risoluzione 2k (2560x1440) e con l'illuminazione Ray Tracing attivata su di una configurazione hardware spinta da una GPU NVIDIA GeForce RTX 2080ti.

Il lancio di Ghostwire Tokyo è previsto per il 25 marzo su PC e in esclusiva console temporale (presumibilmente della durata di un anno) su PlayStation 5. Se volete saperne di più sul gameplay e sui contenuti di questa originale avventura ispirata al folklore e alle creature che popolano le leggende metropolitane giapponesi, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra prova di Ghostwire Tokyo tra horror e azione su PS5.