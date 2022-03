Ghostwire Tokyo, ben 6 modalità grafiche su PS5: tra frame rate, risoluzione e Ray Tracing

Con la possibilità di provare i primi due capitoli di Ghostwire: Tokyo offertasi di recente alla stampa specializzata, sono emersi molti nuovi dettagli sulla produzione di Tango Gameworks.

Tra questi ultimi, arriva anche la conferma della previsione di ben sei modalità di fruizione differenti per la versione PlayStation 5 del titolo. Di seguito, vi riportiamo i dettagli in merito offerti dal team di Shinji Mikami:

Quality Mode : la risoluzione in 4K si accompagna ad un frame rate ancorato ai 30 fps. Ray Tracing e altri effetti visivi avanzati risultano attivi;

: la risoluzione in 4K si accompagna ad un frame rate ancorato ai 30 fps. Ray Tracing e altri effetti visivi avanzati risultano attivi; Performance Mode : il raggiungimento di un frame rate a 60 fps implica una riduzione della risoluzione, ma anche la disattivazione del Ray Tracing, sostituito da un sistema di illuminazione tradizionale,

: il raggiungimento di un frame rate a 60 fps implica una riduzione della risoluzione, ma anche la disattivazione del Ray Tracing, sostituito da un sistema di illuminazione tradizionale, High Frame-Rate Quality Mode : la Quality Mode è proposta anche in una versione con frame rate sbloccato, che consente il raggiungimento anche di 40 o 50 fps;

: la Quality Mode è proposta anche in una versione con frame rate sbloccato, che consente il raggiungimento anche di 40 o 50 fps; High Frame-Rate Performance Mode : anche in questo caso, il frame rate è sbloccato, ma il punto di partenza è di 60 fps;

: anche in questo caso, il frame rate è sbloccato, ma il punto di partenza è di 60 fps; High Frame-Rate Quality Mode With V-Sync : esattamente come la High Frame-Rate Quality Mode, ma con in aggiunta l'abilitazione del V-Sync;

: esattamente come la High Frame-Rate Quality Mode, ma con in aggiunta l'abilitazione del V-Sync; High Frame-Rate Performance Mode With V-Sync: esattamente come la High Frame-Rate Performance Mode, ma con in aggiunta l'abilitazione del V-Sync;

Per le due modalità High Frame Rate senza V-Sync, sono stati segnalati fenomeni di screen tearing, maha già confermato che una patch risolverà il problema in tempo per il lancio. Quest'ultimo è stato già festeggiato in anticipo, con la pubblicazione dell'ultimo trailer di Ghostwire: Tokyo al PlayStation State of Play di marzo.