Ghostwire Tokyo: l'action horror in un nuovo trailer incentrato sul DualSense di PS5

Ghostwire Tokyo si è rivelato una gradita sorpresa su PS5, e l'action horror sviluppato da Tango Gameworks e curato da Bethesda torna a mostrarsi in azione con un trailer che mette in evidenza le feature esclusive della versione console del titolo.

Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, mette in mostra le feature uniche del DualSense, grazie alle quali potrete godere di un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. I trigger adattivi, utilizzati in maniera estensiva in un prodotto del genere, restituiranno una forte sensazione tattile ad ogni potere che utilizzeremo contro gli spettri che si aggirano per Tokyo, e lo stesso discorso vale per il feedback aptico che entrerà in azione nel momento in cui impiegheremo le nostra abilità soprannaturali. Gli altoparlanti del controller, infine, approfondiranno e diversificheranno maggiormente l'esperienza a livello sonoro.

"Il nuovo gioco d'azione e avventura Ghostwire: Tokyo di Tango Gameworks utilizza le capacità uniche dei sistemi PlayStation 5 per offrirti un'esperienza coinvolgente in una Tokyo meravigliosamente infestata. Scopri come queste funzionalità migliorano la tua spedizione di caccia ai fantasmi come mai prima d'ora".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo sarà pubblicato su PC e PS5 il 25 marzo. Il gioco presenta ben 6 modalità grafiche su PS5.