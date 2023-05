Ghostwire Tokyo si aggiorna: esorcizzati i fantasmi della scarsa ottimizzazione su Xbox

Le critiche mosse a Tango Gameworks con Ghostwire Tokyo che gira peggio su Xbox Series X che PS5 spronano gli sviluppatori giapponesi a intervenire per migliorare le prestazioni del titolo su console verdecrociate.

L'update disponibile da oggi giovedì 18 maggio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S consente alla sussidiaria di Bethesda e degli Xbox Game Studios di intervenire sui problemi emersi dal lancio del'espansione gratis Il Filo del Ragno.

Il team di Tango Gameworks riferisce di aver apportato numerose ottimizzazioni che dovrebbero migliorare le prestazioni generali del gioco, soprattutto su console Xbox dell'attuale generazione: in quest'ottica rientrano gli sforzi profusi per aggiungere una nuova impostazione grafica Prestazioni HFR su Xbox Series S.

L'update porta in dote anche una galleria d'arte vicino all'incrocio di Shibuya: con le opere dei vincitori del contest fotografico di Ghostwire Tokyo lanciato sui social da Bethesda. Non mancano poi degli interventi per chiudere le falle e risolvere i bug segnalati dagli appassionati. Nel caso ve lo foste perso, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Ghostwire Tokyo, Il Filo del Ragno e l'arrivo su Game Pass.