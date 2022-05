Ghostwire Tokyo si aggiorna su PC e PS5: tante migliorie con l'update per la Golden Week

I ragazzi di Tango Gameworks festeggiano la Golden Week giapponese insieme a tutti gli esploratori della dimensione paranormale di Ghostwire Tokyo pubblicando un importante aggiornamento che ottimizza e migliora il titolo su PC e PlayStation 5.

Il nuovo update di Ghostwire Tokyo offre infatti delle importanti ottimizzazioni al gameplay e alla fruibilità del titolo, oltre a chiudere numerosi bug segnalati dagli utenti e ad aggiungere delle opzioni inedite per la Modalità Foto.

Sul fronte contenutistico, la novità più interessante riguarda le aggiunte apportate al mondo di gioco ispirate alla Giornata dell'Infanzia, una ricorrenza che cade ogni anno il 5 maggio durante la Golden Week nipponica. Le celebrazioni per la Giornata dell'Infanzia si estendono al mondo di Ghostwire Tokyo coinvolgendo Akito con festoni a forma di carpa koi ed elmetti da samurai di carta.

Non meno importanti sono poi gli interventi compiuti dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios per migliorare la "qualità di vita" dei giocatori di Ghostwire Tokyo su PC e PS5, ad esempio con l'introduzione di un'opzione per regolare il volume degli yokai e della "Fluidità del Mouse", una funzione che consente all'utenza PC di attivare o disattivare la curva di fluidità del mouse.

Sul blog di Bethesda trovate l'elenco completo delle migliorie e delle ottimizzazioni apportate da Tango Gameworks, ma prima di lasciarvi al link vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Ghostwire Tokyo.