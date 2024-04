Ghostwire Tokyo: aggiunto un anno dopo il lancio, Denuvo è stato ora rimosso da Bethesda

Dopo essere stata integrata ad aprile dello scorso anno in concomitanza con la pubblicazione dello Spider Thread update di Ghostwire Tokyo, la protezione anti-tamper Denuvo è stata rimossa dalla versione PC del gioco di Tango Gameworks.

Come fatto notare dagli utenti sulle pagine del forum ResetEra, Bethesda ha recentemente rimosso il DRM Denuvo dell'edizione PC di Ghostwire Tokyo. L'inaspettata modifica è stata segnalata su SteamDB, dove compare un aggiornamento che conferma la rimozione della protezione anti-tamper. Al momento non è giunto alcun commento ufficiale di Bethesda o Tango Gameworks sulla decisione presa. Nel frattempo, però, i fan non hanno potuto fare a meno di esprimere la propria perplessità, con il DRM inserito un anno dopo l'uscita del gioco e rimosso l'anno seguente.

Come dicevamo in apertura, il DRM Denuvo era stato aggiunto dagli sviluppatori insieme all'arrivo dello Spider Thread update, tramite cui era stata aggiunta una pletora di ottimizzazioni teniche e nuovi contenuti per l'esperienza 'spettrale' di Ghostwire Tokyo, tra cui filmati estesi per la campagna principale, missioni inedite, nuovi Visitatori nemici e miglioramenti per la Modalità Foto. A questo punto non ci rimane che attendere un eventuale chiarimento da parte di Bethesda sulla questione.

Se ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ghostwire Tokyo per saperne di più sul gioco di Tango Gameworks.

Su Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, DTS: è uno dei più venduti di oggi.