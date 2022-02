Ghostwire Tokyo: aperti i preorder, la Deluxe Edition include anche l'early access

Questa sera abbiamo potuto assistere ad uno Showcase dedicato interamente a Ghostwire Tokyo, il titolo Bethesda in arrivo in esclusiva temporale su PlayStation 5 e PC. Oltre ad aver mostrato in maniera esaustiva il gameplay, la diretta ha permesso di scoprire anche i dettagli sulla Deluxe Edition del gioco.

La parte finale della diretta streaming ha infatti confermato l'apertura dei preorder del gioco sul PlayStation Store e ha svelato tutti i segreti della versione più costosa del gioco. Chiunque deciderà di acquistare la Deluxe Edition di Ghostwire Tokyo avrà accesso ad una serie di contenuti bonus.

Ecco di seguito l'elenco completo degli extra della versione deluxe:

Costume da Shinob

Arma Kunai

Streetwear Fashion Pack

Non è però finita qui, poiché all'interno del pacchetto verrà inclusa anche l'early access del gioco, grazie alla quale gli utenti che effettueranno il preorder potranno scaricare e giocare Ghostwire Tokyo con ben tre giorni d'anticipo rispetto al day one, che vi ricordiamo è fissato al prossimo 25 marzo 2022. Questo significa che chi acquisterà la Deluxe Edition potrà iniziare a giocare dal 22 marzo 2022.

In attesa di saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che è già possibile visualizzare la diretta su YouTube con una lunga sequenza di gameplay.