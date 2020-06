Ghostwire Tokyo arriva su PS5: l'annuncio di Mikami con il primo gameplay trailer

Annunciato in occasione della conferenza E3 di Bethesda, l'intrigante Ghostwire Tokyo è tornato finalmente a mostrarsi al pubblico in occasione dell'evento di presentazione della line-up PlayStation 5.

Per presentare nuovi dettagli sulla creazione è intervenuto Shinji Mikami in persona, che ha annunciato l'approdo del gioco sulla nuova console ammiraglia di casa Sony. L'hardware next-gen, ha confermato l'autore, ha consentito al team di Tango Gameworks di plasmare la Tokyo che stavano immaginando, con un risultato finale che punta a far immergere il pubblico nelle atmosfere della capitale nipponica.

Per l'occasione, è stato trasmesso il primo gameplay trailer di Ghostwire Tokyo, con il quale il team punta a far percepire la minaccia e al contempo la bellezza che si celano in questa declinazione sovrannaturale e misteriosa della metropoli. Il gioco Bethesda è in dirittura d'arrivo nel 2021.



Durante l'evento sono stati inoltre annunciati Gran Turismo 7 per PS5 e Ratchet & Clank Rift Apart per PS5.