Ghostwire Tokyo: in arrivo un prequel a fumetti? Spunta una locandina sospetta

La nuova fatica di Shinji Mikami, Ghostwire Tokyo, è ormai vicino al suo debutto su PlayStation 5 e PC, fissato per il prossimo 25 marzo 2022. Le informazioni sul gioco continuano ad essere abbastanza limitate, ma sembra che a breve Tango Gameworks potrebbe rivelare un altro piccolo progetto collegato all'opera.

La nota pagina Twitter PlayStation Game Size ha infatti rivelato l'esistenza di Ghostwire Tokyo Prelude: The Corrupted Casefile, un titolo che lascerebbe intendere una sorta di prologo alle vicende che vivremo nel gioco completo una volta disponibile sul mercato. A giudicare dalla locandina riportata nel tweet, però, potrebbe non trattarsi di una demo o di un ulteriore gioco legato alla nuova IP, bensì di un racconto a fumetti che dovrebbe approfondire il background dei personaggi ed il contesto in cui si svolgerà la storia.

Si tratta però di semplici speculazioni al momento, dato che PlayStation Game Size non fornisce ulteriori dettagli su questo misterioso Corrupted Files e cosa effettivamente offrirà ai giocatori. Resta comunque altamente probabile un annuncio ufficiale a breve da parte degli sviluppatori, alla luce dell'uscita ormai molto vicina di Ghostwire Tokyo. Parlando a proposito della versione per mouse e tastiera, i requisiti PC di Ghostwire Tokyo sembrano essere abbordabili, dato che richiede schede grafiche appartenenti a vecchie generazioni per funzionare.

Passando invece ai retroscena, sapevate che Ghostwire Tokyo è nato in origine come The Evil Within 3? Chissà se in futuro Tango Gameworks riprenderà in mano la serie.