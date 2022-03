Ghostwire Tokyo in arrivo su PS5 e PC: ecco i primi, intriganti 17 minuti di gioco

La nuova fatica di Tango Gameworks è ormai prossima al debutto sul mercato: Ghostwire Tokyo sarà disponibile su PlayStation 5 e PC a partire dal 25 marzo 2022 e promette di intrattenere i giocatori con un'avventura densa di azione, mistero ed esplorazione attraverso una Tokyo infestata da entità spettrali.

La nostra recensione di Ghostwire Tokyo vi consente di approfondire nel dettaglio le qualità ed i limiti della produzione, accolta a livello internazionale con valutazioni assai variegate: c'è chi lo reputa una delle migliori produzioni di questi primi mesi del 2022, e chi invece è rimasto poco convinto dal pacchetto complessivo messo in piedi dagli sviluppatori. Se ancora non avete deciso se dargli una chance o meno, IGN.com ha pensato a voi pubblicando i primi 17 minuti di Ghostwire Tokyo, dandoci così un ulteriore assaggio delle atmosfere e delle meccaniche di gioco.

Ricordiamo che l'opera firmata Tango Gameworks è un Action/Adventure in prima persona che permette di esplorare le strade di Tokyo grazie ad un'ampia mappa in stile sandbox, portando avanti la storia principale, scoprendone i segreti e completando nel mentre ogni attività secondaria. Non perdetevi infine il confronto tecnico tra le versioni PC e PS5 di Ghostwire Tokyo, con un'analisi di tutte le opzioni grafiche disponibili per il titolo.