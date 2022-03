Ghostwire Tokyo, aspettando il lancio: altri 20 minuti di gameplay su PS5

A pochi giorni dal lancio, Ghostwire Tokyo è tornato protagonista di un evento mediatico. Nel corso dell'ultima puntata del format giapponese Play! Play! Play!, il nuovo gioco di Tango Gameworks e Bethesda Softworks si è mostrato in una lunga sessione di gameplay di oltre venti minuti.

Le caratteristiche del gioco non sono più un segreto ormai, tuttavia un ulteriore occhiata su PlayStation 5 non può che fare bene. Il lungo filmato alterna cutscene e soprattutto numerose sezioni giocate, che mettono in evidenza sia la suggestiva ambientazione, una Tokyo stravolta da una presenza sovrannaturale evocata da un pericoloso occultista, e le devastanti abilità del protagonista, una combinazione di poteri elementali potenziabili e abilità di caccia-fantasmi.

Ghostwire Tokyo, ricordiamo, verrà lanciato il 25 marzo su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Coloro che hanno prenotato la Deluxe Edition, oltre a ricevere una serie di contenuti estetici esclusivi, potranno cominciare a giocare con tre giorni d'anticipo a partire dal 22 marzo. Se intendete acquistarlo su PC, potete consultare i requisiti di sistema di Ghostwire Tokyo per scoprire se la vostra macchina è pronto per farlo girare.

Trovate il filmato di gameplay in apertura di notizia: in coda ci sono anche spezzoni di gameplay di Gran Turismo 7, che invece è disponibile sul mercato già da un paio di settimane in duplice versione PS4 e PlayStation 5.