Ghostwire Tokyo: Bethesda ha introdotto Denuvo su PC a un anno dal lancio

Sebbene sia giunto soltanto di recente su console Xbox Series X|S (anche tramite Xbox Game Pass), Ghostwire Tokyo, il peculiare action game in prima persona ambientato nella Tokyo infestata dagli spettri, è stato lanciato da oltre un anno su PS5 e PC.

Stando alla tesi di alcuni utenti, corroborata in seguito dalle verifiche di Dark Side of Gaming, sembra proprio che Bethesda abbia introdotto la tecnologia anti-tamper Denuvo a ormai oltre 12 mesi dal debutto di Ghostwire Tokyo su PC.

Per scoprire se il gioco utilizza Denuvo, la redazione di DSoG ha semplicemente utilizzato il tool MSConfig per modificare il numero di core utilizzati da un processore AMD Ryzen 9 7950X3D. Come accade con tutti i giochi Denuvo, dopo cinque modifiche alla CPU, si riceve il messaggio di errore di autenticazione riportato all'interno dell'immagine che trovate più in basso. Quindi sì, sembra proprio che Denuvo sia stato aggiunto all'interno dell'edizione PC di Ghostwire Tokyo, per quanto possa apparire bizzarra la decisione presa ad oltre 12 mesi dal lancio originale.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Bethesda e Tango Gameworks, né tantomeno se l'aggiunta del DRM abbia in qualche modo impattato sulle prestazioni del titolo. Vi ricordiamo che è ora disponibile il DLC gratis Il Filo del Ragno che espande Ghostwire Tokyo con nuove minacce ultraterrene ed una modalità roguelite.