Ghostwire Tokyo, a chi è adatto il gioco? Spunta il rating ESRB

A poco più di un mese di distanza dall'esordio del titolo, il team guidato da Shinji Mikami ha organizzato, in collaborazione con Sony, un PlayStation State of Play interamente dedicato a Ghostwire Tokyo.

A latere dell'appuntamento comunicativo, sono inoltre stati comunicati i requisiti hardware per la versione PC di Ghostwire Tokyo e la data di uscita, calendarizzata per il prossimo 25 marzo 2022. Non sorprende dunque constatare come l'Action Adventure sia già stato consegnato agli organi di valutazione, ai fini dell'attribuzione del rating.

Dal database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), apprendiamo che Ghostwire Tokyo sarà un'esperienza adatta anche a giovani videogiocatori. La vena horror dell'avventura non sembra infatti essere tale da giustificare una limitazione eccessiva nella fruizione dell'ultima creazione dell'autore di The Evil Within. L'ESRB ha in particolare assegnato un rating di tipo "T" a Ghostwire Tokyo, descrivendolo come un'esperienza adatta ad un pubblico di età superiore ai 13 anni e dunque perfettamente accessibile ad appassionati adolescenti.



Con un target che dunque non include esclusivamente i gamer più navigati, l'Action Adventure si appresta a trovare spazio su PC e PlayStation 5 (in esclusiva temporale della durata di almeno un anno). In chiusura, vi ricordiamo che potete scoprire tutti i segreti dell'opera Tango Gameworks nella ricca anteprima di Ghostwire Tokyo firmata dal nostro Francesco Fossetti.