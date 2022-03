Ghostwire Tokyo, la città prende vita: ultrarealismo con RTX 3090, DLSS e Ray Tracing

Con la versione PC di Ghostwire Tokyo che ha superato The Evil Within e The Evil Within 2 su Steam, l'ultima avventura firmata da Shinji Mikami si è resa protagonista di un debutto molto positivo.

E mentre il noto autore nipponico già pensa al prossimo gioco di Tango Gameworks, sono moltissimi i videogiocatori impegnati ad esplorare la surreale Tokyo dipinta dal titolo Bethesda. Sfruttando le potenzialità offerte dall'ormai noto strumento grafico ReShade, il team di Digital Dreams è voluto andare oltre, con l'obiettivo di rendere il mondo di Ghostwire Tokyo particolarmente realistico.

Presentato nel video gameplay che trovate in apertura a questa news, il risultato ottenuto dal gruppo è sicuramente interessante, con una capitale giapponese in risoluzione 4K ricca di dettagli e sfumature. Per dare vita a questa rappresentazione, oltre a ReShade, Digital Dreams ha potuto contare su di un hardware attrezzato con una RTX NVIDIA 3090, con conseguente attivazione delle funzionalità DLSS (Deep Learning Super Sampling).



Il risultato finale è sicuramente interessante, con un sistema di illuminazione ed effetti di luce particolarmente suggestivi, resi ancora più efficaci dalla frequente pioggia che batte sulla metropoli del Sol Levante in Ghostwire Tokyo. Cosa ve ne pare del risultato proposto dall'esperimento del canale tedesco Digital Dreams?