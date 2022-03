Ghostwire Tokyo: come accarezzare cani, gatti e interagire con gli animali

Le strade virtuali della Tokyo riprodotta nell'ultimo gioco di Tango Gameworks hanno visto la completa sparizione di ogni forma di vita umana, ad eccezione del protagonista e di alcuni comprimari, sostituita da un'enorme quantità di spiriti e demoni maligni che dovremo combattere sfruttando i migliori poteri speciali di Akito in Ghostwire Tokyo.

Il fenomeno paranormale che ha dato origine a queste misteriose sparizioni non ha però coinvolto tutte le forme di vita, ma solo gli esseri umani: di conseguenza vi potrà capitare spesso durante la vostra avventura nel gioco di imbattervi in graziosi cani e gatti che vagano liberamente per le strade della città, visibilmente spaesati per via della situazione inusuale.

Molti giocatori si chiedono quindi se è possibile interagire in qualche modo con questi animali, come accade nella maggior parte dei titoli open world moderni. La risposta a questa domanda è fortunatamente si: durante l'esplorazione della città in Ghostwire Tokyo potrete infatti accarezzare e coccolare tutti i cani e i gatti che incontrerete, sfruttando i poteri paranormali del protagonista del gioco, Akito. Questa operazione - se effettuata con una certa regolarità - non servirà tuttavia solo a stemperare l'opprimente e tesa atmosfera del titolo, ma vi permetterà anche di ottenere piccole quantità di Meika (la valuta virtuale utilizzabile all'interno del gioco) e alcuni oggetti collezionabili unici, e funge dunque da vero e proprio sistema di ricompense extra per il giocatore.

Ghostwire Tokyo: come interagire con cani e gatti

Per iniziare l'interazione con un animale domestico nel gioco dovrete seguire questa breve procedura:

Avvicinatevi ad un gatto o un cane

Attivate la Visione Spettrale del protagonista premendo Quadrato (su controller Playstation) / X (su controller Xbox) / Tab (su tastiera)

del protagonista premendo (su controller Playstation) / (su controller Xbox) / (su tastiera) A questo punto potrete accarezzare l'animale usando L2 (su Playstation) / LT (su controller Xbox) / Tasto Destro del Mous e (su tastiera)

l'animale usando (su Playstation) / (su controller Xbox) / e (su tastiera) Se possedete gli oggetti adatti nell'inventario, potete anche anche dare da mangiare a cani e gatti premendo di nuovo Quadrato (su controller Playstation) / X (su controller Xbox) / Tab (su tastiera). Quest'azione nello specifico vi permetterà di guadagnare Meika e oggetti collezionabili extra, come accennato in precedenza

Se volete conoscere maggiori dettagli in merito al gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghostwire Tokyo.