Ghostwire Tokyo: come sbloccare la tuta Vault-Tec di Fallout 4

Ghostwire Tokyo è la nuova opera di Shinji Mikami, creatore di Resident Evil e The Evil Within. Nella capitale giapponese invasa dagli Yokai è possibile affrontare varie missioni principali e secondarie: una di queste offre una speciale ricompensa ispirata a Fallout 4. Vediamo dove attivarla e cosa richiede per essere completata.

L'incarico di cui parliamo è La Luna Cremisi, che appare solamente dopo aver raggiunto il Capitolo 2 della storia e aver finito la quest Piattaforma di osservazione. Dopo aver individuato la posizione della missione sulla mappa, proseguite verso il punto di interesse ed esaudite le richieste proposte: si tratta di raccogliere tre letture lunari posizionate nei punti più alti della zona.



Una volta fatto, e dopo essere tornati alla cabina telefonica per concludere l'attività, verrete ricompensati con diversi premi, tra cui un outfit direttamente preso da Fallout: si tratta di una tuta Vault-Tec, dai caratteristici colori blu e oro. Trovate l'abbigliamento direttamente nella sezione 'abiti completi' del vostro inventario, in basso, così da equipaggiarlo per affrontare i demoni nipponici con uno stile decisamente particolare.

Se siete curiosi o interessati al gioco Tango Gameworks, la recensione di Ghostwire Tokyo è a portata di click. Ecco invece quanto dura Ghostwire Tokyo per PS5 e PC.