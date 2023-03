Ghostwire Tokyo compie un anno: nuovi dettagli sullo Spider's Thread Update gratis

Manca ormai poco al lancio di Ghostwire Tokyo su Xbox Game Pass, ma per Tango Gameworks è giunta l'ora di celebrare sui social il primo compleanno dell'avventura paranormale. Per l'occasione, la sussidiaria di Bethesda elenca tutti i contenuti in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S con lo Spider's Thread Update.

Il nuovo, corposo aggiornamento gratuito che andrà ad arricchire l'offerta ludica e contenutistica di Ghostwire Tokyo ad aprile porterà in dote tante minacce ultraterrene inedite, strani eventi e avvistamenti di fantasmi nelle strade di Shibuya.

L'Update Spider's Thread assumerà quindi i contorni di una vera e propria espansione gratuita, con tantissime migliorie, ottimizzazioni e aggiunte da fruire tra una missione e l'altra della campagna principale.

La prima novità è rappresentata da Il Filo del Ragno, una modalità in stile roguelite che spronerà i giocatori a combattere un piano dopo l'altro per scoprire i segreti di una storia misteriosa. L'update introduce anche delle nuove aree infestate da esplorare nel gioco principale, ivi compresa l'area della scuola media di Shibuya.

Ad accompagnare l'aggiornamento troviamo anche dei filmati estesi per la campagna principale, delle missioni inedite, nuovi Visitatori nemici e miglioramenti estesi per la Modalità Foto. Tango Gameworks promette inoltre di rendere più intensi i combattimenti con l'aggiunta di mosse inedite come il blocco perfetto o la schivata rapida, che si sommano alle nuove abilità aeree, alla Carica Elementale, alle nuove tecniche di Tessitura Eterea e all'introduzione di talismani speciali.

Il lancio dello Spider's Thread di Ghostwire Tokyo è previsto per il 12 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sempre per il 12 aprile è atteso l'approdo dell'avventura paranormale di Bethesda nel catalogo di Xbox Game Pass.